Из России депортировали около 15 тысяч нелегалов в ходе операции МВД

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны <…> Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске», — сообщила она.
По словам Волк, операция проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября этого года. В ней принимали участие российские силовики вместе с коллегами из государств — членов ОДКБ.
Как отметила представитель ведомства, во время проведения операции было возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и оружия, а также с незаконной миграцией и пересечением государственной границы.
Всего за два этапа удалось выявить около 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. В их числе — более 73 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в России. Кроме того, обнаружено свыше 22 тысяч нарушений в трудовой деятельности, уточнила она.