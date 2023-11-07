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7 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове — сезон дождей: Но пока тепло до 20 градусов — намокнем, но не замерзнем

Прогноз погоды в Молдове на среду, 8 ноября 2023.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 6 м/с 58% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

В Молдове в среду, 8 ноября, ожидаются дожди, местами ливни.

Хотя днем будет очень тепло — +20 градусов.

Ночью — 9 градусов тепло.

А потом, после двухдневного «сухого» перерыва, дожди будут лить еще несколько дней, а температура воздуха заметно снизится.

Остается надеяться, что хоть грибочки пойдут…

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