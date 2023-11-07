7 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове — сезон дождей: Но пока тепло до 20 градусов — намокнем, но не замерзнем
Прогноз погоды в Молдове на среду, 8 ноября 2023.
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В Молдове в среду, 8 ноября, ожидаются дожди, местами ливни.
Хотя днем будет очень тепло — +20 градусов.
Ночью — 9 градусов тепло.
А потом, после двухдневного «сухого» перерыва, дожди будут лить еще несколько дней, а температура воздуха заметно снизится.
Остается надеяться, что хоть грибочки пойдут…