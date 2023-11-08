09:22 (мск), источник: Время
Более 1300 фонариков украсили одну из аллей в парке «Швейцария»
Теперь там можно сделать красивые фотографии в вечернее время.
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Более 1300 фонариков украсили одну из аллей в парке «Швейцария». Об этом сообщает пресс-служба парка.
1370 фонариков освещают дорогу от большого фонтана до качели-беседки.
В вечернее время теперь здесь можно сделать красивые фотографии.
Напомним, каток откроется в парке «Швейцария» этой зимой.