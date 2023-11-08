«За этот мусор еще и заплатят!» Как в Москве избавиться от лишних вещей и заработать на этом

В наши дни каждый горожанин выбрасывает за год 300−400 килограммов мусора. Часть этих отходов токсична. Самый большой урон окружающей среде наносят батарейки, аккумуляторы, лампочки и пластик.
Эту проблему по большей части позволяет решить сортировка мусора, которая в Японии и большинстве европейских стран уже стала обязательной.
«Все начинается с формирования осознанного отношения, — рассказывает один из основателей экоцентра “Сборка” Михаил Антонов. — Это возможность помочь сберечь полезные ресурсы, сохранить окружающую среду, чтобы она не загрязнялась. Если вы хотите присоединиться к такой практике, но вам не хватает внутренней мотивации, приходите в наш музей рециклинга на Чистых прудах. А если вы уже в этом участвуете, но у вас много скептически настроенных друзей, коллег и родственников, которые говорят, что вы занимаетесь ерундой, приводите их. Когда люди видят поток вторсырья, то начинают смотреть на ситуацию по-другому. Для этого мы и работаем».
Попав не на мусоросжигающую фабрику, а в переработку, не только опасные для окружающей среды батарейки, лампочки и пластик, но и нетоксичные стекло, бумага и металл обретают вторую жизнь. Это позволяет экономить ресурсы и сокращать наше негативное воздействие на природу. Москва не первое десятилетие активно подключается к таким практикам, в результате чего сдавать отсортированный мусор, старые вещи и технику здесь сегодня очень просто.
Синие контейнеры во дворах
С 1 января 2020 года в любом московском дворе рядом с серыми мусорными баками стоят синие контейнеры и сетки «Вторсырье», куда кладут отмытый и очищенный от наклеек пластик, стекло, металл, макулатуру и пакеты из вощеной бумаги — тетрапак.
Очищенный пластик и стекло тоже можно выбрасывать в расставленные по городу зеленые и желтые контейнеры для сбора — «колокольчики», которых в Москве уже 500 штук. Схему их расположения можно посмотреть на сайте обслуживающего их ГУП «Экотехпром».
Любую макулатуру — от книг и журналов до бумаги и картона — можно оставлять у дворников. Все это они централизованно сдают за небольшие деньги.
Городские синие контейнеры не позволяют решить всех проблем, связанных с переработкой отсортированного мусора. Большую часть этой работы делают волонтерские организации и экологические фонды, наладившие цепочку доставки и переработки десятков наименований вторсырья, упаковки, старых вещей и техники.
Если вы не готовы куда-то ехать ради того, чтобы сдавать отсортированные отходы, можете просто заносить их в контейнеры для сбора, установленные в ближайших сетевых магазинах. Найти их проще всего через карту Recyclemap.
Отработанные батарейки и электросигареты можно оставлять в таких контейнерах в «Перекрестке», «Вкусвилле» и «Леруа Мерлене». В последних можно сдавать и лампочки. Пластиковые крышки можно относить в «Перекресток» и «Вкусвилл», где к тому же можно сдать в утиль старые пластиковые карты.
Сдать вторсырье на районных акциях
Еще один способ сдать отсортированный мусор и старую технику — поучаствовать в районных мероприятиях по сбору, которые устраивает движение «РазДельный сбор». О ближайших акциях можно узнать, подписавшись на их рассылки.
«В основном собранное на акциях вторсырье везут в экоцентр “Собиратор”, — рассказывает эколог, московский координатор движения “РазДельный сбор” Ирина Жасминова. — Там его накапливают, кипуют и отправляют заготовителям либо непосредственно переработчикам. За так называемые ликвидные отходы им платят, а работа с неликвидами — убыточная для экопроекта деятельность, направленная на то, чтобы хоть как-то эти отходы собрать и перевезти на свалку. Наши акции раздельного сбора в Москве, как правило, проводятся раз в месяц. Все это — инициатива жителей районов и активистов, которые хотят, чтобы у них была возможность отдельно сдавать отходы, причем не только металл и бумагу, а до 60 видов вторсырья».
Отдельная история — контейнеры для книг re: books, где можно оставить старые книги и при желании взять что-то почитать взамен. По Москве и области работает более 50 пунктов приема, найти их на карте можно здесь.
В Москве работают экоцентры, принимающие десятки видов отсортированного вторсырья. Там же можно сдать старую технику и пожертвовать одежду на благотворительность.
Рядом с метро «Чистые пруды», находится экоцентр «Сборка». Их дополнительные центры сбора есть на территории креативного кластера ArtPlay у метро «Курская» и в семи районных центрах «Место встречи», которые находятся в зданиях бывших кинотеатров — «Будапешт», «Ангара», «Высота», «Марс», «Нева», «Рассвет» и «Эльбрус».
Максимальное для России количество — около 100 видов вторсырья — принимают в экоцентре «Собиратор» у метро «Кантемировская».
За МКАД отдельные пункты сбора есть в Коммунарке, в Химках, где этим занимается проект «5 правил», и в экоцентре «Вторая жизнь» в Селятино (Нарофоминский район). Большой круглосуточный пункт приема вторсырья работает при торговом центре МЕГА-Химки. В Звенигороде и Одинцово есть пункты приема вторсырья проекта «Ревитализация». Еще один уникальный круглосуточный центр сбора вторсырья организовал житель деревни Грибки в пяти километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе.
Чтобы сдать отсортированный мусор и получить за это деньги, надо ехать за МКАД. В Некрасовке вторсырье принимает в своем «Экопункте» компания Ecovap.
Целая сеть из 13 экобоксов Петромакс находится к северо-западу от Москвы — в Лобне, Красногорске, Нахабино, Дедовске, Красногорске, Долгопрудном, Мытищах, Химках и Солнечногорске. Компания работает под лозунгом «Превращай отходы в доходы», но и здесь за сданное удастся выручить копейки, если только вы не сдаете килограммами серверные платы или жесткие компьютерные диски.
Еще одна крупная организация, принимающая за деньги макулатуру, картон и полимерную пленку, — это компания SFT Recycling, у которой два пункта приема за МКАД — в Балашихе и Мытищах и три — в Москве. Старейший из них, «Котляково», работает на Кавказском бульваре, 52а с 1977 года.
Если вы не можете или не хотите самостоятельно сдать вторсырье на переработку, от вас его могут вывезти.
Экотакси, организованное экоцентром «Сборка», делает это за деньги. В пределах МКАД за кубометр отсортированных отходов берут от 1400 до 1600 рублей. Заявку надо оставлять за день, все подробности — здесь. Подобные тарифы существует и у экомобиля «Собиратор», оформить заявку тоже нужно заранее.
Экомобиль «Убиратор» также вывозит отсортированный мусор. Если груз — более 300 килограммов, вам заплатят за сданное вторсырье.
Что принимает «Убиратор» и как его вызвать, можно узнать здесь.
В Западном Подмосковье — Одинцово и Красногорске — платным вывозом отсортированного мусора занимается экомобиль центра «Реутилизация».
Еще один крупный сервис в области вывоза отсортированного мусора и старых вещей создан московским правительством. Называется он «Вывоз ненужный вещей». Технику, стальные двери и даже машины вывозят бесплатно, а вот за утилизацию мебели прийдется заплатить. За диван, например, берут 3100 рублей. Дороже всего — 4500 — обойдется вывоз пианино.
Уникальным на этом фоне выглядит предложение компании Ecovap, которая бесплатно вывозит технику и отсортированное вторсырье, а потом еще и платит за это. Правда, деньги чисто символические: чтобы получить 100 рублей, алюминия нужно сдать больше килограмма. За макулатуру и пластик платят в разы меньше, так что основная мотивация во всей этой истории — нематериальная.