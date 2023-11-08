00:13 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Дмитриев день 8 ноября, когда узнавали про снег на Пасху
Что можно и нельзя делать в Дмитриев день 8 ноября на Большие Осенины.
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Православная церковь 8 ноября вспоминает великомученика Дмитрия Солунского. В народе отмечают Дмитриев день. Есть еще одно название у праздника — Большие Осенины. Считалось, что с этого дня зима вступала в свои права.
Народные приметы на 8 ноября
Теплая погода предсказывает сырую зиму. В том случае, если 8 ноября выпал снег, то он мог пойти и на Пасху. Иней на деревьях указывал на снежную зиму. А вот мороз предупреждал про позднюю весну. Если на реках к 8 ноября нет льда, то морозов не стоит ждать до конца ноября. Туман говорит про потепление.
Что нельзя делать 8 ноября
Согласно приметам, с 8 ноября не принято было играть свадьбы. Кроме того, запрещалось заниматься уборкой, а также строительством и рукоделием. Запрещено ругаться и ссориться. А еще нельзя ходить в баню.
Что можно делать 8 ноября
С 8 ноября уже не ждали теплой погоды. Все дело в том, что именно указанный день считается прощанием с осенью и переходом от тепла к холоду. А еще в этот день было принято быть гостеприимным. Так, если пришел гость, что это говорило про достаток.