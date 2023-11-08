Минпромторг предложил начать маркировать учебную литературу в 2024 году

Одной из целей эксперимента является определение и согласование с федеральными органами исполнительной власти и производителями, импортерами, организациями оптовой и розничной торговли состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать печатную продукцию как учебную литературу. Подчеркивается, что участие в эксперименте — добровольное.
В пояснительной записке отмечается, что проект разработал Минпромторг в рамках проработки предложений Российского книжного союза. Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки учебников, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей.
25 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ФАС разобраться в скачке цен на учебники, выпущенных издательством «Просвещение». По мнению Матвиенко, такие материалы должны быть согласованы с государством, но издавать их могут разные организации. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима — это влияет на бюджеты регионов. Издательство «Просвещение» в свою очередь заявило, что формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников.