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00:55 (мск), источник: Ведомости

Минпромторг предложил начать маркировать учебную литературу в 2024 году

Министерство промышленности и торговли России предложило с 1 сентября 2024 г. по 31 августа 2025 г. провести эксперимент по маркировке учебной литературы. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Источник: Reuters

Одной из целей эксперимента является определение и согласование с федеральными органами исполнительной власти и производителями, импортерами, организациями оптовой и розничной торговли состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать печатную продукцию как учебную литературу. Подчеркивается, что участие в эксперименте — добровольное.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработал Минпромторг в рамках проработки предложений Российского книжного союза. Проект предусматривает апробацию механизмов цифровой маркировки учебников, а также создание условий для защиты интересов производителей и покупателей.

25 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ФАС разобраться в скачке цен на учебники, выпущенных издательством «Просвещение». По мнению Матвиенко, такие материалы должны быть согласованы с государством, но издавать их могут разные организации. Она подчеркнула, что монополизация рынка недопустима — это влияет на бюджеты регионов. Издательство «Просвещение» в свою очередь заявило, что формирует цены в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и соблюдает запрет на необоснованное повышение стоимости учебников.

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