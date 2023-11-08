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03:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 8 ноября

Барак вспыхнул на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске.

Источник: МЧС РФ

Минувшим вечером жители домов рядом с проспектом 60-летия Октября в Хабаровске услышали вой сирен. К баракам ехали пожарные: один из деревянных домов загорелся. Ранг у вызова был повышенный, и не зря: огонь охватил второй этаж здания. Дом был частично жилым, из него выбрались 14 человек, среди которых пятилетний ребенок.

Хабаровск замело снегом, так что рабочая неделя у жителей краевой столицы началась непросто. Трамваи перестали ходить, автобусы они ждали часами. На работу добирались долго из-за сугробов, которые накрыли улицы. Сложно было особенно на подъемах. Власти даже призывали жителей выйти на уборку снега.

И не только это было сложностью минувшего дня: из-за коммунальной аварии затопило дворы на улице Олега Кошевого, Молдавском и Трубном переулке. Жители опасались, что как только все застынет, машины намертво примерзнут к земле.

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