03:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 8 ноября
Барак вспыхнул на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске.
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Минувшим вечером жители домов рядом с проспектом 60-летия Октября в Хабаровске услышали вой сирен. К баракам ехали пожарные: один из деревянных домов загорелся. Ранг у вызова был повышенный, и не зря: огонь охватил второй этаж здания. Дом был частично жилым, из него выбрались 14 человек, среди которых пятилетний ребенок.
Хабаровск замело снегом, так что рабочая неделя у жителей краевой столицы началась непросто. Трамваи перестали ходить, автобусы они ждали часами. На работу добирались долго из-за сугробов, которые накрыли улицы. Сложно было особенно на подъемах. Власти даже призывали жителей выйти на уборку снега.
И не только это было сложностью минувшего дня: из-за коммунальной аварии затопило дворы на улице Олега Кошевого, Молдавском и Трубном переулке. Жители опасались, что как только все застынет, машины намертво примерзнут к земле.