03:32 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
В Госдуме предложили выдавать семьям миллион рублей на автомобиль
Семьи, в которых супругам до 35 лет, могут получить сертификат на покупку машины.
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Фракция ЛДПР внесла в Думу законопроект о выдаче молодым семьям сертификата на покупку автомобиля. Планируется, что его выдадут семьям, в которых супругам не исполнилось 35 лет. Сумма поддержки составит 1 млн рублей.
Если проект примут, молодые семьи получат по 1 млн рублей, но только на покупку отечественного авто. Соответствующий проект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента.
«В целях поддержки молодых семей с ребенком с небольшими доходами законопроектом предлагается предоставить им право на получение семейного сертификата на покупку отечественного автомобиля», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
При этом супруги должны иметь российское гражданство, им должно быть не более 35 лет, они должны постоянно проживать на территории РФ. Кроме того, совокупный доход граждан не должен превышать 3 млн рублей в год.
В течение пяти лет машину нельзя будет перепродавать или использовать как залог.
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