Врач рассказала, как справиться с насморком без капель

«Благодаря этому слизистая станет более увлажненной, а ресничкам носа будет легче работать. Само содержимое сделается более жидким, что облегчит процесс высмаркивания», — пояснила Шараева в беседе с «Москвой 24».
Врач также отметила, что нельзя сильно запрокидывать голову, заливать солевой раствор в одну ноздрю и ждать, пока он вытечет из другой. Это чревато осложнениями, например, отитом, так как препарат может попасть в слуховую трубу. Она рекомендует при промывании носа голову немного наклонить вперед и обильно залить в нос соленую воду.
Кроме того, необходимо использовать только одноразовые платки. В противном случае в ткани будут развиваться микробы, что при последующем сморкании усугубит инфекцию.
Также при насморке, как и при другом заболевании, рекомендуется пить больше жидкости — воды, чая, травяных отваров. Это нужно, чтобы слизистые были более увлажненными и очищались, отметила врач.
Если же насморк слишком сильный и заложенность носа мешает спать, то в этом случае можно использовать сосудосуживающие капли. Но надо понимать, что они не лечат и не ускоряют процесс выздоровления, предупредила эксперт.