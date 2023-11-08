04:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Росгранстрой: пункт пропуска Полтавка возобновит работу в ближайшие месяцы
В ведомстве рассказали, какие работы проводят сейчас.
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В Октябрьском округе Приморья продолжаются работы по восстановлению пункта пропуска Полтавка. Его закрыли в августе текущего года из-за разрушения инфраструктуры в результате тайфуна. В настоящее время специалисты устанавливают ограждение, систему безопасности, производят внутреннюю отделку поврежденных помещений и замену оборудования, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Росгранстрой.
Как рассказали в ведомстве, завершить работы планируется в декабре текущего года. Параллельно идут работы по восстановлению моста на границе с Китаем.
«Совместные усилия всех заинтересованных структур позволят возобновить международное сообщение через пункт пропуска Полтавка в ближайшие месяцы», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в августе текущего года в Приморье из-за стихии разрушился мост в Китай через реку Гранитная. Большие повреждения получил и автомобильный пункт пропуска Полтавка. Пассажиропоток приняли на себя соседние пункты пропуска — Пограничный и Турий Рог. Время их работы было увеличено, однако это не решило проблемы с загруженностью погранпереходов, инфраструктура которых не рассчитана на увеличение нагрузки. В результате пересекающие границу приморцы жалуются на отсутствие элементарных удобств.
«Новые пункты пропуска будут отвечать всем требованиям законодательства и современного туризма. Также в настоящий момент ведутся работы над организацией площадки бытового обслуживания туристов (туалет и зона отдыха) на территории, прилегающей к действующему пункту пропуска “Пограничный” со стороны КНР, планируемый срок — ноябрь текущего года», — сообщается в ТГ-канале (18+) краевого правительства.