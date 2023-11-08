04:20 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Красноярске 8 ноября похолодает до −8 градусов днем
В город пришла холодная осень.
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В город пришла холодная осень. Установилась минусовая температура.
В Красноярске 8 ноября ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Днем будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4−9 метров в секунду.
Температура воздуха в Красноярске 8 ноября будет низкой. Так, днем она достигнет отметки −8 градусов, а также −15 градусов ночью.
Ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть осторожнее.