Ледяной дождь вновь угрожает Приморью: синоптики рассказали о причинах

Как рассказал глава «Примгидромета» Борис Кубай, такое опасное явление является следствием тепловых аномалий, которые наблюдались на протяжении лета и осени.
Синоптик отметил, что перед осадками в северных и северо-западных районах Приморья отмечались отрицательные температуры. Это стало причиной того, что тропический дождь, который обрушился 6 ноября, падая на любые поверхности превращался в лед.
В ближайшие дни в Приморье наблюдается понижение температуры. Только во Владивостоке утром 8 ноября было −4 градуса, а уже в четверг вновь ожидаются ледяные дожди, после которых придет ненадолго потепление.
Ранее «ФедералПресс» писал, что 5—6 ноября во Владивостоке прошли сильные дожди, однако синоптики прогнозировали снегопад. Осадки в виде снега наблюдались в северных районах края, а на Лесозаводск обрушился ледяной дождь.