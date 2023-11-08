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10:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Ледяной дождь вновь угрожает Приморью: синоптики рассказали о причинах

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ФедералПресс. В четверг, 9 ноября, в Приморье ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, в крае пройдут ледяные дожди.

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Источник: Агентство «Москва»

Как рассказал глава «Примгидромета» Борис Кубай, такое опасное явление является следствием тепловых аномалий, которые наблюдались на протяжении лета и осени.

«Сейчас температурный фон выше нормы на 2−4 градуса. Аномалией является и зародившийся над Желтым морем при температуре около +30 градусов циклон, добравшийся до Приморья».

Борис Кубай
глава Примгидромета

Синоптик отметил, что перед осадками в северных и северо-западных районах Приморья отмечались отрицательные температуры. Это стало причиной того, что тропический дождь, который обрушился 6 ноября, падая на любые поверхности превращался в лед.

В ближайшие дни в Приморье наблюдается понижение температуры. Только во Владивостоке утром 8 ноября было −4 градуса, а уже в четверг вновь ожидаются ледяные дожди, после которых придет ненадолго потепление.

Ранее «ФедералПресс» писал, что 5—6 ноября во Владивостоке прошли сильные дожди, однако синоптики прогнозировали снегопад. Осадки в виде снега наблюдались в северных районах края, а на Лесозаводск обрушился ледяной дождь.

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