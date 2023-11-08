Дмитриев день: история, традиции и обычаи праздника

Дмитрий родился в городе Фессалоники (современные Салоники), от славянского названия которого — Солунь, — он и получил свое прозвище. Его родители были тайными христианами, они крестили сына в домовой церкви и воспитали в духе истинного благочестия.
Отец Дмитрия был проконсулом города и рано ушел из жизни. Памятуя заслуги покойного, император Галерий назначил талантливого юношу на его место. В обязанности молодого человека входило истребление каждого, кто произносил имя Христа.
Вместо этого Дмитрий стал открыто проповедовать христианство среди горожан и искоренять язычество. В житии святого говорится, что он стал для Фессалоник «вторым апостолом Павлом». Именно Павел, согласно преданию, ранее основал здесь первую христианскую общину.
Слухи о деяниях будущего святого дошли до Рима. Гневу императора не было предела. Возвращаясь из военного похода, Галерий решил заехать в город. Когда об этом сообщили Дмитрию, он повелел слугам раздать все его богатства нищим, а сам стал усиленно молиться и готовиться к гибели.
В разговоре с верховным правителем Дмитрий всячески изобличал многобожие. За это его жестоко пытали и бросили в темницу. А через пару дней в Фессалониках устроили показательные гладиаторские бои. Фаворит императора, германец Лий, бился с заключенными христианами и безжалостно убивал их.
Среди них был последователь Дмитрия — Нестор. Будущий святой благословил его на бой, и тот поборол Лия. Разгневанный император приказал убить обоих смутьянов. Тела мучеников бросили на съедение диким зверям. Но ночью солунские христиане забрали их и тайно предали земле.
В IV веке над могилой Дмитрия по указу императора Константина была построена церковь. Согласно легенде, останки святого источали миро (освященное ароматическое масло — Sputnik), поэтому Дмитрия стали называть еще и Мироточцем или Мироточивым.
Традиции, обычаи и приметы
У славян почитание святого началось почти сразу после Крещения Руси. В XI веке в Киеве был основан Димитриевский монастырь. Столетием позже великий князь Всеволод Большое Гнездо возвел во Владимире Димитриевский собор. Он же в 1197 году доставил в город икону святого, которая, по преданию, была написана на его гробовой доске. В память об этом событии и был учрежден праздник.
На Руси Дмитрий Солунский всегда был одним из самых любимых святых воинов, поэтому его почитали так же, как и Георгия Победоносца. День его памяти считался одним из больших церковных праздников. Службу обычно совершал сам патриарх в присутствии князя, а позже — царя.
По православным канонам, как и в любой святой праздник в Димитров (Дмитриев) день не рекомендуется работать и заниматься тяжелым физическим трудом. Разрешается лишь хлопотать на кухне и готовить праздничные блюда. Также в праздник варили пиво: считалось, что пенный напиток даровал удачу в новом году.
На Дмитриев день принято печь блины. Первые из них оставляют на окне — для умерших родственников. Христиане посещают церковные службы в храмах, а после собираются за столом в семейном кругу. Если по какой-либо причине нет возможности сходить в церковь, помолиться святому можно и дома.
Праздник ознаменовывал собой начало подготовки к Рождественскому посту, поэтому Димитров день завершал осенний брачный сезон, после него уже нельзя было засылать сватов. Также верующие стремились раздать до праздника долги. Считалось, что если этого не сделать, то следующий год пройдет в бедности и невзгодах.
Обычно Дмитриев день — это последний теплый день осени. После него устанавливаются холода, поэтому в народе праздник называли еще и Большие Осенины. Крестьяне говорили: «В Дмитриев день зима лезет на плетень». Если выпадало много снега, считалось, что зима будет долгой — до самой Пасхи.
Реки безо льда означали, что сильных морозов не будет до конца ноября. Если на 8 ноября заря была красной — это означало, что поднимется сильный ветер. Также есть примета, что весна будет такой же, как и погода на Димитров день.