04:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Студенты Хабаровска продолжают учиться в обычном режиме
Дороги к учреждениям и студенческие городки расчистили от снега.
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Прошедший в Хабаровске снежный циклон не повлиял на работу высших учебных заведений. Практически все ВУЗы проводят занятия в штатном режиме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». На «удалёнку» перешел только РАНХГиС. По официальной информации, в дистанционном режиме занятия будут проводиться вплоть до 11 ноября.
ТОГУ и ПИТОГУ продолжают учиться очно. Послабления сделали лишь для некоторых студентов, которые проживают далеко от университетов. Для таких обучающихся пары проводят в дистанте.
Что касается медицинского университета, то здесь все пары и для всех студентов проводят в очном формате.
— У нас есть специальная техника, поэтому все дорожки к вузу, все тротуары у общежитий расчищены, работаем как положено, — прокомментировал ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий. В школах Хабаровска 8 ноября по-прежнему сохраняется режим свободного посещения. По информации управления образования, с учетом погодных условий ученики могут ходить на занятия по усмотрению родителей. Руководству образовательных учреждений рекомендовано завершить уроки во второй смене не позже 16:30, чтобы дети успели вернуться домой в светлое время.