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07:30 (мск), источник: dostup1.ru

Утро туманное: Желтый уровень опасности действует в Челябинске и области из-за белой пелены

Повышенный, желтый уровень опасности действует в Челябинске и области из-за тумана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 6 м/с 58% 761 мм рт. ст. +15°

«Местами туман. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Период предупреждения: до 20 часов 8 ноября», — говорится в комментарии метеослужбы.

Желтый уровень означает, что «погода потенциально опасна».

Ранее со ссылкой на синоптиков сообщалось, что низкая облачность, туман, дымка связаны с прохождением теплых атмосферных фронтов.

Днем в среду в Челябинской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах туманы, гололедно-изморозевые явления, ветер южной четверти 3−8 м/с, максимум до плюс 5 градусов.

В Челябинске сегодня преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с, плюс 2−4.

В 6 утра в центре города минус 2, влажность воздуха 95%, ветер южный 3 м/с, атмосферное давление 7373 мм ртутного столба при норме 745 мм.

В 4 ноября в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 19 часов 8 ноября в Челябинске, Карабаше, Златоусте, Сатке и Коркино объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

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