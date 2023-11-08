05:47 (мск), источник: АиФ Красноярск
Когда заменят автобусы в Красноярске?
Рассказал руководитель департамента транспорта Максим Силкин.
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Рассказал руководитель департамента транспорта Максим Силкин.
"Одна из главных проблем развития транспортной отрасли города — это необходимость обновления автобусного и трамвайного парков. Так, до конца 2023 года уже запланирован выход на линию 10 новых автобусов. Ожидается поступление 20 электробусов и 5 зарядных станций. В бюджет 2024 года заложены средства на покупку одного трамвая.
В планах сократить число сходов транспорта с линии по технической неисправности, снизить расходы предприятий на ремонт и увеличить приток пассажиров, — отметил руководитель департамента транспорта Максим Силкин. — Также на следующий год планируем повысить доступность городского общественного транспорта для маломобильных пассажиров. Решить эту задачу сможем за счёт закупки нового подвижного состава, специально оборудованного для данной категории граждан.
Особое внимание будет уделено внедрению интеллектуальных транспортных систем и обустройству машин камерами и датчиками подсчёта пассажиропотока. Продолжится работа по установке электронных табло на ключевых пересадочных остановочных пунктах. На следующий год запланировано оборудовать 11 остановок".