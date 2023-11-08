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05:42 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Как укрепить детский иммунитет: 5 лучших советов

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярску рассказали о том, как укрепить иммунитет у ребенка.

Источник: Freepik

Информация появилась в телеграм-канале ведомства.

Во-первых, нужно уделить особое внимание витаминам. Витамин А может помочь повысить сопротивляемость организма в период сезонных вирусов и простуд. Поэтому нужно добавить в рацион ребенка морковный салат, тыкву, а также яйца.

Во-вторых, витамины группы В не менее важны для подрастающего организма. Они благотворно влияют на обмен веществ. Поэтому детям нужно включать в рацион крупы, листовые, морепродукты, мясо и молоко.

В-третьих, не нужно забывать о витамине С. Свежие фрукты, овощи и ягоды способны укрепить иммунитет. Главное — с минимальной термической обработкой.

Также важно не забывать о водном балансе. Чистая питьевая вода способна нормализовать усвоение витаминов.

Иммунитет напрямую связан с нашим кишечником. Поэтому детям нужно давать кисломолочные продукты для поддержания микрофлоры.

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