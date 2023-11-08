04:39 (мск), источник: Комсомольская правда
«Вандализм или безалаберность?»: во Владивостоке из-за прорыва теплосети в доме затоплены квартиры
Во Владивостоке из-за прорыва теплосети в доме затоплены квартиры.
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Прорыв трубы с горячей водой произошел во Владивостоке. Как сообщают жильцы, проживающие по адресу на Луговой, 57Б, затопило квартиры с десятого по первый этаж, кипяток шел даже со стороны фасада. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Авария произошла вечером 7 ноября. В соцсетях появились кадры, на которых потоки воды затапливают комнаты и коридоры. Через час после обзвона аварийных служб и инстанций управляющей компании приехали пожарные и отключили в доме электричество. Еще позже появились коммунальщики, которые перекрыли всю воду.
Как сообщили представители управляющей компании, сформирована проверяющая комиссия, которая выяснит причину прорыва. Предварительная версия — вандализм.
Корреспонденту «КП» удалось связаться с Евгенией (имя изменено), которая живет в доме, где случилось происшествие.
«Вчера по левому стояку прорвало теплотрассу. Затопило весь дом по левой стороне. Вскоре дом обесточили, спасибо, конечно, что заранее. Затем прибыли из УК, перекрыли отопление и всю воду. Ее позже дали, но она то есть, то нет. Случилось это вчера около 17−18 часов. С этого момента, как все перекрыли, никакие работы не делались, не было никого вообще. Отопления и света в доме так и нет», — рассказала Евгения.
Также девушка добавила, что не в первый раз сталкивается с подобной работой коммунальщиков. По ее словам, жалобы и официальные обращения там постоянно теряют, а отсутствие работ оправдывают нехваткой рабочих рук.
«Так что акт вандализма, я думаю, у них в УК, а не у нас в доме. Они просто абсолютно безалаберно работают», — заявила девушка.
Напомним, ранее «КП» сообщала о разрыве центрального водовода, который допустил подрядчик в Фокино. Тогда без воды осталось около 16 тысяч человек.