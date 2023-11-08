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10:04 (мск), источник: Om1.ru

Гидрометцентр сообщил об аномалиях погоды в ноябре в Омске

Для последнего осеннего месяца в регионе слишком тепло.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 6 м/с 58% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Om1.ru

Начальник Гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина рассказала о погоде в Омской области в ноябре. По наблюдениям синоптиков, для ноября в регионе аномально тепло, но рекорд температуры ещё не побит.

По климатическим данным, 7 ноября 2020 года температура воздуха повышалась до +10,2 градуса. Минимальная −33,2 °С наблюдалась в этот день в 1953 году.

В ближайшие дни омичей ждут колебания температуры воздуха от −5 по ночам до +6 в дневное время. При прояснении ночью может похолодать и до −11. Существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица.

В пятницу, 10 ноября, в регион придут осадки — дождь, мокрый снег. Температура при этом существенно не изменится.

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