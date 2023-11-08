10:04 (мск), источник: Om1.ru
Гидрометцентр сообщил об аномалиях погоды в ноябре в Омске
Для последнего осеннего месяца в регионе слишком тепло.
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Начальник Гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина рассказала о погоде в Омской области в ноябре. По наблюдениям синоптиков, для ноября в регионе аномально тепло, но рекорд температуры ещё не побит.
По климатическим данным, 7 ноября 2020 года температура воздуха повышалась до +10,2 градуса. Минимальная −33,2 °С наблюдалась в этот день в 1953 году.
В ближайшие дни омичей ждут колебания температуры воздуха от −5 по ночам до +6 в дневное время. При прояснении ночью может похолодать и до −11. Существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица.
В пятницу, 10 ноября, в регион придут осадки — дождь, мокрый снег. Температура при этом существенно не изменится.