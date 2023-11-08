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Главные новости к вечеру 8 ноября
07:27 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии ожидаются небольшие дожди

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 6 м/с 58% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 8 ноября, днем в Башкирии ожидается небольшой дождь, местами до умеренного. Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха днем составит +3,+8°.

Завтра, 9 ноября, местами небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −2,+3°, днем +2,+7°.

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