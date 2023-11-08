07:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Марс, Весна и Лиса: какие имена дают свои детям приморцы
В ЗАГСах назвали самые популярные и редкие имена.
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В приморском департаменте ЗАГС назвали самые редкие и наиболее популярные в крае имена для новорожденных в 2023 году. Чаще всего мальчиков называли Артём, а девочек — София, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Среди мужских имен на втором месте по популярности Александр — его выбрали 281 раз, затем следует Михаил — 253 мальчика назвали этим именем, также среди самых распространенных имен Матвей — 235 и Максим — 231.
Лидерами имен у девочек — София, так назвали 304 новорожденных, затем Ева — 231, Виктория — 223, Варвара — 199 и Анна — 188.
Самыми редкими для мальчиков стали имена: Братислав, Гор, Дарий, Евсей, Макарий, Марс, Митрофан, Нестор, Пахом, Ратибор. Для девочек — Акулина, Весна, Глафира, Ефросинья, Зоряна, Илария, Кириллия, Лиса, Мелодия, Святослава.
В департаменте ЗАГС уточнили, что действующее законодательство запрещает нарекать ребенка именем, состоящим из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности и титулы.