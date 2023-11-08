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07:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Поезда не будут останавливаться на Швейной в Хабаровском крае

На этом участке идет ремонт.

Источник: Минтранс Хабаровского края

Министерство транспорта Хабаровского края предупреждает о том, что некоторые поезда не останавливаются сейчас на станции Швейной. Речь идет о железнодорожном транспорте, который едет от Вяземской и Хора до Хабаровска-1. Дело в том, что на этом участке идет ремонт, который продлится до 10 ноября.

Временное ограничение коснется поездов:

— № 6811 «Вяземская — Хабаровск-1» (от станции Вяземская в 05:15);

— № 6803 «Хор — Хабаровск-1» (от станции Хор в 11:05);

— № 6807 «Хор — Хабаровск-1» (от станции Хор в 16:38);

-№ 6801 «Вяземская — Хабаровск-1» (от станции Вяземская в 17:30).

Представители Дальневосточной железной дороги приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства и просят учесть эти изменения. Любая информация об изменении схемы движения будет опубликована на сайте минтранса.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону 8 800−775−00−00. Звонок бесплатный.

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