07:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Поезда не будут останавливаться на Швейной в Хабаровском крае
На этом участке идет ремонт.
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Министерство транспорта Хабаровского края предупреждает о том, что некоторые поезда не останавливаются сейчас на станции Швейной. Речь идет о железнодорожном транспорте, который едет от Вяземской и Хора до Хабаровска-1. Дело в том, что на этом участке идет ремонт, который продлится до 10 ноября.
Временное ограничение коснется поездов:
— № 6811 «Вяземская — Хабаровск-1» (от станции Вяземская в 05:15);
— № 6803 «Хор — Хабаровск-1» (от станции Хор в 11:05);
— № 6807 «Хор — Хабаровск-1» (от станции Хор в 16:38);
-№ 6801 «Вяземская — Хабаровск-1» (от станции Вяземская в 17:30).
Представители Дальневосточной железной дороги приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства и просят учесть эти изменения. Любая информация об изменении схемы движения будет опубликована на сайте минтранса.
Актуальную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону 8 800−775−00−00. Звонок бесплатный.