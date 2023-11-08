07:35 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровском крае пожароопасный сезон завершился с приходом снежного циклона
В Хабаровский край пришел снежный циклон.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Несмотря на неудобства, которые непогода причинила жителям региона, она поспособствовала завершению пожароопасного сезона. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в последних 12 лесничествах, расположенных на территориях Вяземского, Бикинского, имени Лазо, Нанайского и Хабаровского районов ликвидированы последние очаги возгорания. Приказ подписан министром лесного хозяйства и лесопереработки края.
В 2023 году отмечается увеличение количества пожаров, тем не менее площадь горения сократилась на 38 тысяч гектаров. С весны лесопожарная служба ликвидировала 837 возгораний на площади почти 854 тысяч гектаров.
Пожароопасная обстановка в регионе была сложной до середины августа. Из-за сухих гроз горело более 134 тысяч гектаров леса. По решению краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в крае действовали режимы чрезвычайной ситуации в лесах регионального и федерального характеров.