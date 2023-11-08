Красноярцы могут обратиться за бесплатной психологической помощью

Кабинет расположен в центре города, на улице Робеспьера, 25. Воспользоваться услугами психолога может любой желающий. Кабинет состоит из двух помещений — комната для индивидуальных консультаций и зал для групповых занятий, сообщает мэрия.
«Уровень тревожности в обществе, к сожалению, за последние несколько лет существенно вырос. Особенно сложно справляться с проблемами людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Поэтому при оборудовании нашего кабинета мы попытались создать максимально комфортную, располагающую к беседе и расслабляющую атмосферу. К нам могут обращаться люди с тревожными и навязчивыми состояниями, а также те, кому просто необходимо выговориться», — рассказывает директор региональной благотворительной общественной организации «Милосердие» Ирина Серебрякова.
Инициатива создания кабинета для бесплатной психологической помощи является победителем II конкурса социальных проектов грантовой программы Красноярского края «Партнёрство 2023». Проект реализуется под научным руководством представителей медико-психолого-фармацевтического факультета Красноярского государственного медицинского университета.
«Пользу этого кабинета переоценить сложно. Удобное расположение — многие могут прийти сюда пешком из дома или с работы. Воспользоваться услугами психолога могут все желающие — от школьников до граждан самого старшего возраста. Кабинет рассчитан абсолютно на все категории граждан», — отмечает руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук, который побывал на открытии кабинета и пообщался с волонтёрами проекта.
Приём будет проводиться с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00. Записаться можно по телефону: 221−97−32.