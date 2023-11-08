07:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Метровые сугробы и сорванные крыши: как Хабаровск пережил мощную метель
Власти Хабаровска разбираются с последствиями снегопада.
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Хабаровск начал восстанавливаться после мощного удара стихии. Накануне на город обрушилась страшная метель и пурга — улицы, дороги и дворы оказались засыпаны огромными сугробами, а жители массово опаздывали на работу, потому что доехать вовремя по обледеневшим и припорошенным снегом дорогам физически было невозможно. Ко всему прочему сильный ветер сбивал с ног, поднимал вверх снег и с силой хлестал по лицу. Машины застревали в сугробах, скользили на дорогах, а общественный транспорт «висел» на подъемах.
К вечеру снегопад прекратился, ветер стих, и горожане увидели все последствия стихии: горы снега, гололедица, поваленные деревья, вырванные дорожные знаки и сорванные крыши. К утру 8 ноября казалось, что на дворе вовсе не осень, а самое настоящее 1 января, когда все еще спят, а на улице полная тишина, наступившая после бурной ночи.
Во время стихии все ведомства были начеку. Полицейские патрулировали город и помогали гражданам выбраться из снежного плена, спасатели вытягивали большегрузы, скорые и другой автотранспорт из сугробов, жители приходили на помощь друг другу несмотря на занятость и отсутствие времени — выталкивали машину соседа, и практически у каждого в авто лежала лопата.
— Высадил жену у садика недалеко от дома и по пути во двор помог двум машинам — забуксовали, пришлось толкать. В такое время мы должны помогать друг другу, завтра ты сам можешь оказаться в такой же ситуации, — говорит Сергей, хабаровчанин.
К слову, на помощь спецтехнике вышли и обычные жители. Хабаровчанин приделал к своему джипу ковш и поехал по улицам убирать снег. Кадры такой помощи уже разошлись в Сети, и пользователи в один голос хвалят мужчину за поступок.
Даже в одном из коттеджных поселков, который только отстраивается и еще не относится ни к какой коммунальной службе, нашлись те, кто взялся за уборку. Мужчина на маленькой спецмашине расчистил две или три улицы, чтобы жители могли спокойно выезжать и заезжать. К слову, народ из этого поселка уже ищет благотворителя и хочет отблагодарить.
Как сообщали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за время циклона спасатели вызволили из снежных заносов 70 водителей. Во время метели для автобусов и большегрузов ограничили движение по загородным трассам. Однако сейчас некоторые ограничения уже сняли.
— 8 ноября сохраняются ограничения для движения пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей на ФАД А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре и на участке региональной дороги Советская Гавань — Ванино. Также возобновлена работа паромной переправы Ванино — Холмск, — сообщили в МЧС.
Аэропорт Хабаровска работает в штатном режиме. Уборка снега во всем регионе продолжается.
Кстати, на 9 ноября в городе снова прогнозируют снегопад, но ветер будет уже не таким сильным, всего около двух метров в секунду.