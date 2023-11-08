07:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Во Владивостоке готовятся к сносу признанного аварийным колумбария
Родственников, чей прах покоится в урнах, попросили на время забрать сосуды.
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Колумбарий на «Морском» кладбище во Владивостоке признали аварийным. К тому же, из-за того, что сооружение стоит вплотную к обрыву, в случае оползня есть риск, что и хлипкая конструкция рухнет вместе с ним. О дальнейшей судьбе места захоронения корр. ИА PrimaMedia рассказали в пресс-службе администрации города.
К слову, о том, кому же все-таки принадлежит колумбарий, ничего неизвестно. «Морское» кладбище к нему не имеет никакого отношения, крематорий — тоже. И тем не менее, «ничейным» колумбарием сейчас вплотную занялись в мэрии. Управление городской среды администрации города планирует обустроить на участке противооползневое сооружение, а также демонтировать сооружение. Решение, конечно, неожиданное, но других вариантов в мэрии пока не озвучивали.
«В зависимости от финансирования данные работы могут быть проведены в 2023 или в 2024 году. Перед демонтажем колумбария все урны с прахом будут временно перемещены в место специального хранения на территории кладбища “Морское”», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Куда в дальнейшем перезахоронят урны, пока неизвестно. По заверениям специалистов, все вопросы будут решаться совместно с родственниками или другими ответственными за урны лицами в соответствии с действующим законодательством.
«В частности, для захоронения урн может быть предоставлено место на специальном участке “Морского” кладбища на безвозмездной основе», — сообщили в мэрии.
Отметим, чтобы забрать урну и перезахоронить, нужны две справки, которые бесплатно выдают специалисты администрации Владивостока в здании муниципального «Некрополя» на Партизанском проспекте, 28.