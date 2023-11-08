05:45 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кузбасские сотрудники противопожарной службы осуждены за растрату 3,5 млн
Из-за действий двух мужчин Главное управление министерства по ГО и ЧС лишилось 3,5 млн рублей.
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В Кузбассе осудили двух бывших сотрудников Главного управления Министерства по ГО и ЧС за растрату. Обвинительный приговор вынесли в отношении 36-летнего старшего инженера и 26-летнего инженера управления материально-технического обеспечения.
Смарта 2020-го по май 2021 года 36-летний осуждённый продал знакомому топливные карты, предназначенные для заправки служебного автотранспорта. В общей сложности мужчина растратил 64 600 литров горюче-смазочных материалов больше чем на 3,5 млн рублей. Также в сентябре 2021 года он помог продать 26-летнему коллеге 600 литров ГСМ на сумму свыше 32 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемые частично возместили ущерб. Со следствием мужчины сотрудничали, вину признали. В счет возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложили арест на сумму свыше 4,5 млн рублей.
Приговором суда 36-летнему мужчине назначено 4 лет 6 месяцев условно с выплатой штрафа 200 тысяч рублей, а 26-летнему —2 года условно.