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09:41 (мск), источник: ЕАН

Дожди и мокрый снег возвращаются в Екатеринбург

На Свердловскую область надвигается холодный фронт, который принесет юго-западной части региона дожди и мокрый снег. Такой прогноз на 8 ноября дал екатеринбургский синоптик Алексей Пулин.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 6 м/с 58% 761 мм рт. ст. +15°

По данным метеорологов, в среду в Свердловской области будет преобладать облачная погода. К вечеру западных границ региона достигнет холодный атмосферный фронт. «Осадки на фронте ожидаются в основном по юго-западу области, в виде дождя, переходящего в мокрый снег», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

При этом, отметил синоптик, температура воздуха значительно не снизится. Днем стоит ожидать до +5 градусов. В последующие дни в регионе станет чуть прохладнее, но температура до конца недели по-прежнему будет выше нуля.

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