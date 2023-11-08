Дожди и мокрый снег возвращаются в Екатеринбург

По данным метеорологов, в среду в Свердловской области будет преобладать облачная погода. К вечеру западных границ региона достигнет холодный атмосферный фронт. «Осадки на фронте ожидаются в основном по юго-западу области, в виде дождя, переходящего в мокрый снег», — написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
При этом, отметил синоптик, температура воздуха значительно не снизится. Днем стоит ожидать до +5 градусов. В последующие дни в регионе станет чуть прохладнее, но температура до конца недели по-прежнему будет выше нуля.