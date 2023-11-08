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07:10 (мск), источник: АиФ Владивосток

Скандальный шоумен судится с «медовой» королевой

Недавно на сайте Первореченского районного суда Владивостока появилась информация о том, что ООО «Пиар Респектбл» подает иск против жительницы Владивостока.

Источник: Аргументы и факты

В открытом доступе можно найти информацию о том, что Анастасия И. является владелицей «медового» бутика, где предлагаются различные виды меда из разных регионов. Однако, все еще неясно, что стало причиной подачи иска со стороны компании Павла Компана против владелицы «медового» бутика.

Кстати, в интернете также можно найти информацию о том, что некая Анастасия И. из Владивостока участвовала во всероссийском конкурсе, чтобы войти в топ-100 «самых сексуальных женщин России». Теперь, возможно, благодаря Павлу Компану, Анастасия И. станет героиней судебной хроники.

Параллельно с этим, во Фрунзенском районном суде Владивостока рассматривается другое дело: местная предпринимательница Галина К. пытается взыскать с Павла Компана 295 тысяч рублей в качестве компенсации за «неосновательное обогащение».

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