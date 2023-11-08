08:45 (мск), источник: МК.RU Омск
В аэропорту Омска задержали рейсы шести авиакомпаний
В омском аэропорту задержали рейсы шести авиакомпаний.
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Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, по данному инциденту начата проверка.
Задержка рейсов произошла из-за неблагоприятных метеоусловий. Вовремя не смогли вылететь самолеты до Санкт-Петербурга, Казани, Москвы и Талакана (Амурская область). Перелеты выполняют авиакомпании «Нордстар», «Ред вингс», «Россия», «Аэрoфлот», «Победа, “Сибирь” и “Уральские авиалинии”.
«В случае нарушения прав пассажиров в период ожидания рейсов, граждане могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону:
Ранее мы писали, что Росавиация завершила расследование по факту экстренной посадки самолёта рейса Омск-Сочи.
Также мы сообщали, что из Омска в будущем году запустят субсидированные рейсы в 12 городов. Росавиация утвердила перечень маршрутов.