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08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфу 19 декабря прибудет поезд Деда Мороза

Стал известен день прибытия в Уфу поезда Деда Мороза.

Источник: РИА "Новости"

В Уфу приедет поезд Деда Мороза. Свое путешествие волшебник и его команда начнут 11 ноября. Поезд отправится из Великого Устюга и сделает остановку в более 70 точках России.

Так, прибытие поезда в столицу Башкирии ожидается 19 декабря. Уфимцев и гостей города будет ждать праздничная программа, встреча с Дедом Морозом, будут работать сувенирная лавка, кафе и кукольный театр.

В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет праздничная программа.

Уточняется, что праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда.

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