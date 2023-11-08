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09:43 (мск), источник: Клопс.ru

«Местами не исключены слабые грозы и ледяная крупа»: погода в Калининградской области на среду

Температура воздуха днём не превысит +10 градусов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 6 м/с 58% 761 мм рт. ст. +15°

В среду, 8 ноября, в регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Температура воздуха в течение суток не превысит +8−10 градусов. В первой половине дня на севере региона возможны локальные ливни, после обеда и вечером кратковременные дожди вероятны в Калининграде и по всему региону.

«Местами не исключены слабые грозы и ледяная крупа. Ветер будет юго-западного направления 5−8 м/с, в порывах на побережье до 12−14 м/с. Атмосферное давление начнёт слабо повышаться», — отмечают синоптики.

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