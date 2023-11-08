09:52 (мск), источник: Прецедент
Поезд Деда Мороза приедет в Новосибирск в первых числах декабря
Поезд Деда Мороза приедет в столицу Сибири 2 декабря на станцию «Новосибирск-Главный». Поезд пробудет в мегаполисе несколько часов — с 11:20 до 16:50.
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На официальном сайте «Поезд Деда Мороза» сообщается, что маршрут поезда в нынешнем году пройдет более чем через 70 городов РФ. В Новосибирске можно купить билет на посещение передвижной резиденции Деда Мороза. Участие в квесте с аниматорами, встреча с Дедом Морозом, сладкий подарок и чаепитие в вагоне-ресторане будет стоить от 1 950 рублей.
Добавим, что Новосибирск станет 26-м по счету городом России, в который прибудет сказочный волшебник.