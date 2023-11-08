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09:43 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Кратковременные дожди и +12°C ожидается в Беларуси в среду

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений в Беларуси в среду не ожидается, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +14° 6 м/с 58% 761 мм рт. ст. +15°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Дневная температура воздуха составит +6…+12°C.

Также в среду утром в отдельных районах страны сгустится туман.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Гомеле, Гродно и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до отметки +8…+10°C. В этих городах в среду будет облачно с прояснениями. В Минске и Гродно возможно пройдет небольшой кратковременный дождь, а в Гомеле и Могилеве будет без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с, в Гомеле — неустойчивый 0−5 м/с.

В Витебске будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +7…+9°C, ветер юго-западный 4−9 м/с.

В Бресте будет немного теплее, а воздух прогреется до +9…+11°C. В городе над Бугом туже ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер прогнозируется юго-западный 4−9 м/с.

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