09:43 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Кратковременные дожди и +12°C ожидается в Беларуси в среду
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений в Беларуси в среду не ожидается, сообщили в Белгидромете.
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По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Дневная температура воздуха составит +6…+12°C.
Также в среду утром в отдельных районах страны сгустится туман.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Гомеле, Гродно и Могилеве столбик термометра поднимется сегодня до отметки +8…+10°C. В этих городах в среду будет облачно с прояснениями. В Минске и Гродно возможно пройдет небольшой кратковременный дождь, а в Гомеле и Могилеве будет без существенных осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с, в Гомеле — неустойчивый 0−5 м/с.
В Витебске будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +7…+9°C, ветер юго-западный 4−9 м/с.
В Бресте будет немного теплее, а воздух прогреется до +9…+11°C. В городе над Бугом туже ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков. Ветер прогнозируется юго-западный 4−9 м/с.