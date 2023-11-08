07:25 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Врач-терапевт рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Заболевания органов дыхания возникают в разных случаях.
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Врач-терапевт Кемеровской городской клинической больницы № 11 Лидия Маскаева рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии и других заболеваний органов дыхания. Одна из рекомендаций —регулярные физические нагрузки и дыхательная гимнастика.
«Если трудно себя заставить делать упражнения дыхательной гимнастики, можно купить набор воздушных шариков и надувать несколько раз в день — это старый проверенный способ. Очень помогает плаванье, медленно, но верно мы восстановили многих пациентов, у которых было поражение лёгких 85% при ковидной пневмонии», — говорит специалист.
Также нужно ходить пешком, особенно на свежем воздухе, избегать переохлаждений и контакта с больными ОРВИ, регулярно проходить флюорографию и отказаться от курения. Грипп и пневмококковые инфекции часто являются причиной осложнений типа пневмонии, поэтому стоит подумать и над прививкой.
Заболевания органов дыхания происходят по разным причинам, помимо курения и контакта с больными. Например, если человек долго находится в среде, где в воздухе содержится повышенное содержание вредных веществ (пыль, выхлопные газы, дым сигарет).