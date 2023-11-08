08:28 (мск), источник: АиФ Иркутск
Школы Иркутска и района переполнены
Уроки — дистанционно, холлы — под классы, обеды — с собой. Как в школах борются с третьей сменой?
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В Иркутской области — 347 тысяч детей школьного возраста. Это на 30% больше, чем 10 лет назад. Однако за десятилетие школ не стало на 30% больше. Как же тогда учатся дети? В этом разбирался корреспондент irk.aif.ru.
Вывозят на учёбу в город
Иркутский район — самый быстрорастущий в Приангарье. Численность его жителей увеличилась почти в два раза с 2010 по 2020 год, сообщает Иркутскстат.
«К нам переезжает множество людей с севера области, из Бурятии, Забайкалья, — рассказывает депутат думы Иркутского района Евгений Вечканов. — Естественно, это вызывает нехватку мест в школах и самих школ».
Как решают проблему? Вводят «скользящее расписание». В специализированных кабинетах (химии и физики), когда они не заняты, проводят занятия по другим предметам. Часть уроков — окружающего мира, музыки, ОБЖ — переводят на дистанционный формат. Все внеурочные занятия перенесены на субботу, так как пять дней в неделю для них нет свободных кабинетов, ответили на запрос «АиФ-Иркутск» в администрации Иркутского района.
Сильнее всего переполнены школы в Дзержинске, Пивоварихе, Маркова, Урике, Усть-Куде, Хомутово и деревне Ширяева. Официально в одном из иркутских пригородов — Марковском муниципальном образовании — проживает 42 тыс. человек. В реальности же — больше, считает депутат районной думы от Маркова Ольга Середницкая.
«Но даже если мы будем учитывать только официальные данные, а они занижены чуть не в два раза, то это огромная масса людей, и на них приходится всего две школы! — удивляется депутат. — Нам 10 школ надо!»
Для сравнения, в 18-тысячной Слюдянке работает пять школ. Так что 10 школ для 42-тысячного муниципалитета — не преувеличение, а необходимость, которая позволит обучать детей хотя бы в две смены. Само собой, что сейчас марковских ребятишек родители «школами» возят учиться в Иркутск, где с общеобразовательными учреждениями свои проблемы — уже в учительских и библиотеках проводят уроки.
Дефицит в 25 тысяч мест
В 2022 году дефицит мест в школах областного центра приблизился к 25 тысячам. Среди причин — «миграция детей из Иркутского района, родителям которых удобнее привозить детей в школы по месту своей работы». Так говорится в «Стратегии социально-экономического развития Иркутска до 2036 года». Её проект рассмотрели на публичных слушаниях в октябре в городской администрации.
Дефицит мест приводит к необходимости обучения во вторую и даже в третью смену. Чтобы ликвидировать третью смену в городе, надо дополнительно построить как минимум четыре школы, отмечается в документе. При этом прогнозируется, что численность молодых людей в возрасте 7−17 лет будет расти и к 2027 году увеличится ещё на 18%. Что будет в иркутских школах через четыре года с учётом того, что уже происходит сейчас? Кстати, а что происходит сейчас?
По словам жительницы Иркутска Екатерины, в школе № 23, куда ходит её ребёнок, просто нет мест. И это при том, что учебное заведение недавно обзавелось новым большим корпусом. В холлах «выгородили» дополнительные помещения для занятий, физкультура проводится одновременно сразу у нескольких классов. Столовая не может пропустить через себя весь поток, поэтому директору пришлось разрешить приносить обед с собой, хотя ещё два года назад администрация возражала против этого. Из-за высокой нагрузки выгорают и увольняются учителя, вследствие чего снижается уровень образования.
Проблемы со школьной инфраструктурой и дефицитом кадров действительно сказываются на качестве обучения. Средний балл ЕГЭ по всем предметам в Иркутске ниже, чем в других городах Сибирского федерального округа, сообщается в «Стратегии социально-экономического развития Иркутска».
«Когда сдадут новостройки в городке ИВАТУ, то нагрузка на существующие школы возрастёт ещё сильнее. Почему власти разрешают застройщикам возводить жильё без необходимой социальной инфраструктуры?» — спрашивает женщина.
Одни обещания
У иркутянки Натальи Поповой дети учатся в лицее ИГУ, который делит одно здание с 77-й школой. Учреждение переполнено, постоянно меняют расписание, чтобы две школы могли проводить свои уроки. На выпускной в 11-м классе приходится арендовать актовый зал на стороне, чтобы провести вручение аттестатов.
«Уже много лет одни обещания о строительстве отдельного здания под лицей ИГУ у разных мэров», — возмущается мама иркутских школьников.
В качестве одного из вариантов решения проблемы областные власти предлагают строить быстровозводимые блочно-модульные конструкции вместо капитальных зданий. А также возлагают надежды на очередную «демографическую яму».
«С 2018 года наблюдается снижение численности детей дошкольного возраста, что, предположительно, в перспективе может привести к снижению численности обучающихся в школах», — ответили на запрос «АиФ-Иркутск» в Министерстве образования Иркутской области.
МНЕНИЕ
Сергей Астафьев, профессор, заведующий кафедрой экономики строительства и управления недвижимостью БГУ:
"За пределами Иркутска и Иркутского района проблема переполненности школ не стоит — там нет массового миграционного притока, не строится большими объёмами жильё.
Проблему переполненных школ нужно решать за счёт грамотной градостроительной политики, когда жилые массивы появляются вместе с социальной инфраструктурой. Но у нас всё меньше жилья строится индустриальным способом, и всё больше индивидуального жилищного строительства, которое властям намного сложнее планировать.
Как усугубляет проблему хаотичная застройка, можно наблюдать на примере того же Хомутово. В своё время здесь были колхозные земли, и после ликвидации колхозов их бывшие пайщики оказались владельцами участков земли, которые продают под строительство жилья. В результате в генплане какой-то земельный участок может быть выделен под школу, а в реальности на нём уже стоят коттеджи. Для решения этой проблемы муниципалитеты не должны давать разрешения строить на земле, где запланировано возведение школ, а областным властям необходимо помочь поселениям деньгами, чтобы они могли выкупить участки под школы у собственников.
Ещё один нюанс, который нужно учитывать при планировании загруженности школ, — разное число детей в городских районах и в пригородах. Наши исследования в Хомутово показали, что на одну семью в пригороде приходится в среднем 2,7 ребёнка, а в Иркутске этот показатель меньше двух".
КОММЕНТАРИЙ
Анна Качимская, педагог-психолог высшей квалификационной категории:
«Так называемая “третья смена” — это тяжело как для школьников, так и для педагогов. Её вводят из-за нехватки кадров, помещений и других нюансов. В идеале и детям, и учителям комфортнее, если бы занятия шли в одну смену, например, с девяти часов утра. При этом с точки зрения эффективности обучения нет разницы: начинаются занятия с первой или второй смены. То, как ребёнок воспринимает информацию, зависит, в основном, от его индивидуальных особенностей.
Если занятия начинаются со второй смены, не стоит перегружать первую половину дня кружками и спортивными секциями, иначе ребёнок будет приходить на занятия уставшим. Свою роль играет и темперамент ребёнка: флегматик долго «разгоняется», зато на шестом уроке легко сможет решать задачи по физике, а холерик быстро включается в работу, но и быстро устаёт. При учёбе со второй-третьей смены для него особенно важно приходить на уроки отдохнувшим.
От возраста предпочтительность первой или второй смены зависит слабо. Ученики начальных классов имеют меньше внешкольных занятий, а значит, если поставить им уроки во вторую смену, — будут меньше уставать. В 5−9-м классе из-за возрастных изменений нагрузка на психику подростка — максимальная. В этот период многим ученикам трудно усваивать материал, независимо от того, когда начинаются занятия".