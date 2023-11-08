07:48 (мск), источник: АГН «Москва»
Собянин: Москва стала мировым лидером по темпам улучшения городской среды
Москва стала мировым лидером по темпам улучшения городской среды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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«Сегодня Москва — мировой лидер по темпам улучшения городской среды. В 2023 году мы привели в порядок больше 2 тыс. дворов, парков и общественных территорий. Свыше 90% работ пришлось на жилые кварталы в рамках программы “Мой район”», — написал мэр.
Он отметил, что в рамках благоустройства была реорганизована территория шестнадцати Марьинских прудов-регуляторов, Воробьевской набережной, Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр, а также улиц и территорий рядом с МГТУ имени Баумана, Южного речного вокзала, Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, Цветного бульвара.
Кроме того, создали новый парк в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки и комфортное пространство около Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясенево. Обновили и территорию парка 40-летия ВЛКСМ, Московского дворца пионеров на ул. Косыгина, парка в пойме реки Жужи, а также три участка парка «Яуза».