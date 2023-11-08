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Главные новости к вечеру 8 ноября
08:24 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В доме на правобережье Красноярска обнаружили блох

Об этом рассказали в красноярском Роспотребнадзоре.

Источник: Freepik

Жители дома по адресу 60 лет Октября, 93 обратились в ведомство с жалобой на управляющую компанию, которая развела в подъезде блох. Из-за этого жильцы уже боятся лишний раз выйти на улицу.

Более того, уборка подъезда в этом доме проводилась лишь 1 раз в два месяца. Дворник так же не часто посещает этот район, выбрасывая мусор один раз в две недели.

Жильцы регулярно жаловались в Управляющую компанию, но ответов так и не получали. В итоге Роспотребнадзор вынес предостережение о недопустимости нарушения сантребований.

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