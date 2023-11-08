08:19 (мск), источник: Наш Красноярский край
В Красноярске монтируют тоннелепроходческий комплекс для строительства метро
Сейчас завершается бетонирование основания котлована.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На стройплощадке будущей станции метро «Улица Шахтеров» начался монтаж тоннелепроходческого комплекса «Екатерина». Его назвали в честь прославленной красноярской бетонщицы, Героя Социалистического труда Екатерины Скрюковой. Сейчас в монтажном котловане монтируются первые элементы комплекса.
— ТПМК «Екатерина» весом 480 тонн прибыл из Москвы в разобранном виде. Наши специалисты уже спустили и смонтировали технологические тележки и локомотив. В то же время строители завершают бетонирование основания котлована, — рассказал генеральный директор ООО «Бамтоннельстрой-Красноярск» Владимир Гартиг.
«Екатерине» предстоит пробурить подземный тоннель длиной 3,3 километра от улицы Шахтеров до станции «Улица Карла Маркса».
Напомним, в начале месяца в Красноярск доставили второй тоннелепроходчик. Его назвали «Валентина», его задача пробурить двухкилометровый тоннель от улицы Копылова до железнодорожного вокзала.