08:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Стало известно, когда увидим поезд Деда Мороза 2023 в Иркутске
Поезд Деда Мороза в 2023 году прибудет в Иркутск 14 декабря.
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Передвижная резиденция главного новогоднего волшебника уже готова отправиться в путь. Поезд Деда Мороза 2023 в Иркутске обязательно сделает остановку, чтобы пообщаться с ребятишками. В планах сказочного персонажа посетить больше 70 городов страны. КП-Иркутск уточнила у организаторов, когда ждать состав на перронах Приангарья.
Поезд Деда Мороза 2023 в Иркутске: когда приедет
В этом году поезд Деда Мороза 2023 в Иркутске прибудет позже, чем в прошлом. В 2022 году локомотив отправился в путь из Великого Устюга 22 октября, а до столицы Приангарья добрался 16 ноября. Сейчас же запустить вагоны решили ближе к самому празднику. Из Великого Устюга нынче поезд отправится в путь 11 ноября. Перед тем, как прибыть в Приангарье, он побывает в нескольких десятках городов.
Итак, поезд Деда Мороза 2023 в Иркутске встретим 14 декабря на станции Иркутск-пассажирский в 10.30. Стоянка вагонов продлится до 19.30. В Иркутской области поезд в этом году в общей сложности сделает несколько остановок: 5-го декабря с 13.05 до 19.15 поезд будет стоять в Тайшете, 6-го декабря в такие же часы прийти в гости к Деду Морозу могут жители города Вихоревка. Также 6 числа вечером состав остановится в Железногорске-Илимском на станции Коршуниха-Ангарская.
После Иркутска будет только одна остановка на территории Приангарья — это город Зима. Туда состав доберется 15 декабря в 10.10 и останется там до 13.10.
Поезд Деда Мороза 2023 в Иркутске: что в программе
— Пассажиры поезда — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда, — говорят организаторы. — Везде, где делает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждет торжественная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки и волшебства.
Как сообщается на сайте «РЖД», праздник на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда.
— В ряде городов посетителей вокзала ждет не только анимационная программа у Поезда Деда Мороза, но и будет предусмотрена возможность посещения поезда по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в них временем, — говорят организаторы.
Что ребята увидят в поезде? Там есть приемная Деда Мороза, место для проведения игр и квестов, целых два вагона-ресторана и вагон — лавка, где можно найти сувениры из Великого Устюга и Костромы. А еще обязательно — фотокупе. Как же без фотокарточки на память?
Кстати, новинкой этого сезона будет вагон — кукольный театр, поэтому кроме развлекательной программы, иркутяне смогут стать зрителями 45-минутного музыкального спектакля «Волшебная книга».
Поезд Деда Мороза 2023 в Иркутске: билеты
Как сообщают организаторы, продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в 09.00 по московскому времени. Купить их могут жители только тех городов, где в планах кудесника провести стандартную программу (озвученные ранее города Иркутской области в 2023 году входят в этот список — прим.авт.), которая включает в себя два варианта: первый — квест с аниматорами, встреча с Дедом Морозом, сладкий подарок и чаепитие, второй — спектакль «Волшебная книга», сладкий подарок и видеопоздравление.
Но даже если не успели купить билет, прийти и посмотреть на поезд Деда Мороза 2023 в Иркутске все равно можно. На перроне сибирякам покажут анимационную программу, также для свободного посещения будут открыты вагон-лавка с фотокупе и рестораны с блюдами северной кухни.
Продажа билетов открывается за 30 дней до прибытия поезда в город.