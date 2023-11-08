09:19 (мск), источник: МК.RU Уфа
C открытием музея Шаляпина в Уфе появится целый музейный квартал
Музей планируют открыть 6 мая следующего года.
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Экспозицию будущего уфимского музея музыки имени Фёдора Шаляпина площадью 146 квадратных метров разместят в нескольких залах исторического одноэтажного деревянного здания по улице Свердлова. Помещение нового музея — это бывшая усадьба братьев Соловьевых, построенная в XIX веке. Для посетителей новый музей откроется в мае 2024 года.
Напомним, капитальный ремонт усадьбы братьев Соловьевых начался в октябре этого года. Сейчас рабочие утепляют пол здания, обновляют инженерные коммуникации, выполняют фасадные работы, а также устанавливают видеонаблюдение и пожарную сигнализацию. Эту информацию озвучили во время посещения будущего музея музыки главой Башкирии Радием Хабировым.
— Интерьер экспозиционных залов будет соответствовать облику зданий Уфы конца XIX века, — рассказали в пресс-службе главы региона. — В это время Фёдор Шаляпин жил и выступал на сценах городских театров. С помощью интерактивной системы сопровождения посетителям музея расскажут о жизни и творчестве знаменитого певца, его влиянии на российскую и мировую культуру.
Радию Хабирову продемонстрировали альбом с изображениями более 150 уникальных экспонатов, которые разместят в музее до конца этого года. Также в выставочных залах планируют использовать мебель, витрины и гардероб, выполненные в стиле XIX века, а в планах на будущий год — приобретение кабинетного рояля для проведения концертов.
— Мы искали экспонаты по всей стране и, например, нашли прижизненное издание о первых шагах Шаляпина на классической сцене, — рассказал представитель фонда имени Фёдора Шаляпина Филюс Ишбулатов. — У нас будет находиться копия контракта певца с труппой Метрополитен-опера, а также множество зарубежных афиш. Нашли и предметы, связанные с пребыванием Шаляпина в Уфе.
Первый замминистра культуры республики Наталья Лапшина обратила внимание на необходимость создания в Уфе единого по стилю городского музейного пространства с указателями, скамейками, фонарями и арт-объектами.
Глава Башкирии Радий Хабиров согласился и заметил, что в центре Уфы «формируется музейный квартал».
— Музей музыки получается очень красивым, планируем открыть его 6 мая следующего года, в день дебюта Шаляпина в 1891 году на сцене Дворянского собрания — нынешнего Шаляпинского зала Уфимского института искусств, — пояснил Радий Фаритович. — Надеюсь, что к этому времени успеем завершить все работы и новый музей будет интересен всем посетителям.