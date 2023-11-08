09:18 (мск), источник: Время
Нижегородка Марина Гришанова приняла участие в ТВ-шоу кондитерских рекордов
Женщина любит готовить шоколадные конфеты.
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Марина Гришанова из Нижнего Новгорода приняла участие в шоу кондитерских рекордов «Король десертов» (12+) на «Пятнице!», об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Она работает кондитером. По ее словам, любит готовить шоколадные конфеты.
«Мой девиз по жизни: трудности для меня не преграда. Я берусь за самые сложные работы и довожу их до совершенства. Я уверена в себе и знаю, что дойду до финала».
Напомним, что в программе участники сражаются за Кубок Рената Агзамова и миллион рублей. Лучшие кондитеры в финале проекта установят сладкий мировой рекорд.
Ранее сообщалось, что школьник из Арзамаса Андрей Пац победил в шоу «Умнее всех» (6+).