09:22 (мск), источник: Фонтанка
Новый циклон идёт с запада на Петербург
Аномальное тепло сохраняется в Петербурге, и новый циклон значительных изменений в погоду не внесёт.
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 ноября в городе временами небольшие, местами умеренные дожди. Местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 4−6 градусов, днем составит 6−8.
«Сегодня на погоду Северной столицы начнёт оказывать влияние передняя часть следующего, приближающегося с запада, атлантического циклона. В зоне его влияния небо продолжат закрывать плотные облака, пройдут небольшие дожди, и по-прежнему теплее, чем должно быть в эти дни ноября. <…> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы».
В следующие пару дней тоже возможны дожди и довольно тепло.