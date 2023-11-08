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Главные новости к вечеру 8 ноября
09:22 (мск), источник: Фонтанка

Новый циклон идёт с запада на Петербург

Аномальное тепло сохраняется в Петербурге, и новый циклон значительных изменений в погоду не внесёт.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +18° 2 м/с 41% 759 мм рт. ст. +15°

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 ноября в городе временами небольшие, местами умеренные дожди. Местами слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 4−6 градусов, днем составит 6−8.

«Сегодня на погоду Северной столицы начнёт оказывать влияние передняя часть следующего, приближающегося с запада, атлантического циклона. В зоне его влияния небо продолжат закрывать плотные облака, пройдут небольшие дожди, и по-прежнему теплее, чем должно быть в эти дни ноября. <…> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы».

сообщает центр «ФОБОС»

В следующие пару дней тоже возможны дожди и довольно тепло.

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