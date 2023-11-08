08:44 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 4−7 ноября
Главные новости Беларуси в период с 4 по 7 ноября.
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ВЧЕРА
Лукашенко: идеалы Великого Октября по-прежнему актуальны и значимы.
Лукашенко: будет сделано все, чтобы самолеты белорусского производства поскорее поднялись в небо.
БелАЭС в подарок, ставка на людей, военные прокуроры и космическая больница. Итоги атомной недели Президента.
Посол: визит Лукашенко в Иран действительно стал переломным моментом в отношениях двух стран.
«Страна будет с хорошими дорогами». Головченко рассказал о ремонте улично-дорожной сети.
Участники торжественного митинга в Минске: белорусский народ должен быть единым и сплоченным.
Селиверстов рассказал о бюджете 2024 года.
Подарки для белорусов. Какие объекты открыли к 7 ноября.
Правительство определило порядок формирования народного ополчения.
Национальную экспозицию Беларуси торжественно открыли на выставке импорта в Шанхае.
Брест и Береза обзавелись побратимами в китайской провинции Аньхой.
Совмин определил порядок формирования договорной цены на подрядные работы по текущему ремонту.
Совмин утвердил порядок установления и применения тарифов на риэлторские услуги.
Правительство скорректировало порядок обязательной дезинфекции транспорта.
Что делать без хамона и яблок? МАРТ и Минсельхозпрод о том, как Беларусь избежала дефицита.
Новые породы коров и свиней. Как развивается отечественная селекция.
Моментальные денежные переводы теперь можно отправить по почте из России в Беларусь и наоборот.
«Белавиа» совместно с «ЮТэйр» будет выполнять рейсы из Беларуси в регионы РФ и обратно.
БЖД открыла продажу билетов на поезда в сообщении с Россией отправлением с 1 января.
«Счастливы, что дома». Прилетевшие спецрейсом из Тель-Авива — об эмоциях после приземления в Минске.
ИНТЕРВЬЮ: Университетские олимпиады пройдут в 21 региональном вузе Беларуси.
Средняя температура воздуха в Беларуси за октябрь была выше климатической нормы на 1,2 градуса.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «Презентация 29-й Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки “ПРОДЭКСПО-2023”. Начало в 12.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Сделано в Беларуси: достижения и тренды перспективного развития», приуроченная ко Всемирному дню качества (9 ноября). Начало в 12.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Начало в 14.00.
Выставка Viva Kola Art будет работать по 10 ноября в столичном Дворце искусства.
ЗАВТРА
Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. Отмечается по инициативе ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и международных европейских организаций. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года одновременно в Германии и Австрии начались массовые еврейские погромы, организованные руководством нацистской партии (Хрустальная ночь).
Международная неделя науки и мира. Отмечается с 9 по 15 ноября.
205 лет назад родился Тургенев Иван Сергеевич, русский писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1860). Значительную часть жизни провел за границей. В 1870-е годы, живя в Париже, сблизился с деятелями народнического движения, материально помогал народническому журналу «Вперед». Входил в кружок крупнейших французских писателей — Г. Флобера, Э. Золя, А. Доде, братьев Гонкур. В 1879 году Оксфордский университет присвоил ему степень доктора обычного права. Автор цикла очерков «Записки охотника», повести «Муму», романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и Дети», «Новь» и др. Его именем названы улицы в городах Барановичи, Борисов, Брест, Витебск, Гомель и др. Умер в 1883 году.
75 лет назад родился Герасименко-Жизневский Юрий Павлович, белорусский график. Работал в книжной, станковой и абстрактной графике, в жанре портрета. Умер в 1997 году.