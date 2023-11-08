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Главные новости к вечеру 8 ноября
08:44 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Главные новости за 4−7 ноября

Главные новости Беларуси в период с 4 по 7 ноября.

Источник: БЕЛТА

ВЧЕРА

Лукашенко: идеалы Великого Октября по-прежнему актуальны и значимы.

Лукашенко: будет сделано все, чтобы самолеты белорусского производства поскорее поднялись в небо.

БелАЭС в подарок, ставка на людей, военные прокуроры и космическая больница. Итоги атомной недели Президента.

Во время загрузки произошла ошибка.

Посол: визит Лукашенко в Иран действительно стал переломным моментом в отношениях двух стран.

«Страна будет с хорошими дорогами». Головченко рассказал о ремонте улично-дорожной сети.

Участники торжественного митинга в Минске: белорусский народ должен быть единым и сплоченным.

Селиверстов рассказал о бюджете 2024 года.

Подарки для белорусов. Какие объекты открыли к 7 ноября.

Правительство определило порядок формирования народного ополчения.

Национальную экспозицию Беларуси торжественно открыли на выставке импорта в Шанхае.

Брест и Береза обзавелись побратимами в китайской провинции Аньхой.

Совмин определил порядок формирования договорной цены на подрядные работы по текущему ремонту.

Совмин утвердил порядок установления и применения тарифов на риэлторские услуги.

Правительство скорректировало порядок обязательной дезинфекции транспорта.

Что делать без хамона и яблок? МАРТ и Минсельхозпрод о том, как Беларусь избежала дефицита.

Новые породы коров и свиней. Как развивается отечественная селекция.

Моментальные денежные переводы теперь можно отправить по почте из России в Беларусь и наоборот.

«Белавиа» совместно с «ЮТэйр» будет выполнять рейсы из Беларуси в регионы РФ и обратно.

БЖД открыла продажу билетов на поезда в сообщении с Россией отправлением с 1 января.

«Счастливы, что дома». Прилетевшие спецрейсом из Тель-Авива — об эмоциях после приземления в Минске.

ИНТЕРВЬЮ: Университетские олимпиады пройдут в 21 региональном вузе Беларуси.

Средняя температура воздуха в Беларуси за октябрь была выше климатической нормы на 1,2 градуса.

СЕГОДНЯ

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «Презентация 29-й Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки “ПРОДЭКСПО-2023”. Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Сделано в Беларуси: достижения и тренды перспективного развития», приуроченная ко Всемирному дню качества (9 ноября). Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная к Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Начало в 14.00.

Выставка Viva Kola Art будет работать по 10 ноября в столичном Дворце искусства.

ЗАВТРА

Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. Отмечается по инициативе ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и международных европейских организаций. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года одновременно в Германии и Австрии начались массовые еврейские погромы, организованные руководством нацистской партии (Хрустальная ночь).

Международная неделя науки и мира. Отмечается с 9 по 15 ноября.

205 лет назад родился Тургенев Иван Сергеевич, русский писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1860). Значительную часть жизни провел за границей. В 1870-е годы, живя в Париже, сблизился с деятелями народнического движения, материально помогал народническому журналу «Вперед». Входил в кружок крупнейших французских писателей — Г. Флобера, Э. Золя, А. Доде, братьев Гонкур. В 1879 году Оксфордский университет присвоил ему степень доктора обычного права. Автор цикла очерков «Записки охотника», повести «Муму», романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и Дети», «Новь» и др. Его именем названы улицы в городах Барановичи, Борисов, Брест, Витебск, Гомель и др. Умер в 1883 году.

75 лет назад родился Герасименко-Жизневский Юрий Павлович, белорусский график. Работал в книжной, станковой и абстрактной графике, в жанре портрета. Умер в 1997 году.

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