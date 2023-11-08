09:36 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Схему движения поменяют на развязке у Мамаева кургана в Волгограде
Благодаря реконструкции, обновленный участок дороги, где пересекаются потоки транспорта, станет более безопасным для движения.
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Как сообщает мэрия города, ранее на основании конкурсных процедур был найден подрядчик, теперь он приступил к первому этапу работ.
На перекрестке улиц Рокоссовского и Землячки создадут 2 дополнительные полосы. Благодаря им, появятся более безопасные повороты для транспорта налево к ул. Покрышкина, а направо — к ул. Землячки.
Кроме того, дополнительную полосу сделают на пересечении ул. Рокоссовского с ул. Покрышкина.
Работы завершат в декабре этого года. Панируется реконструкцию перекрестка продолжить и в следующем году.