Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
09:36 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Схему движения поменяют на развязке у Мамаева кургана в Волгограде

Благодаря реконструкции, обновленный участок дороги, где пересекаются потоки транспорта, станет более безопасным для движения.

Источник: МК.RU Волгоград

Как сообщает мэрия города, ранее на основании конкурсных процедур был найден подрядчик, теперь он приступил к первому этапу работ.

На перекрестке улиц Рокоссовского и Землячки создадут 2 дополнительные полосы. Благодаря им, появятся более безопасные повороты для транспорта налево к ул. Покрышкина, а направо — к ул. Землячки.

Кроме того, дополнительную полосу сделают на пересечении ул. Рокоссовского с ул. Покрышкина.
Работы завершат в декабре этого года. Панируется реконструкцию перекрестка продолжить и в следующем году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Волгограде пройдет кинофестиваль о героях специальной военной операции
Урок истории для школьников лично провел Андрей Бочаров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта