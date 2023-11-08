Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
09:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области временно изменится расписание восьми электричек

Корректировки будут действовать с 14 по 16 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Из-за проведения ремонтных работ временно изменится расписание движения восьми электричек между Воронежем и Лисками. Об этом сообщает пресс-служба АО «ППК “Черноземье”. Изменения в расписании будут варьироваться от трех до 51-й минуты. Часть поездов будут двигаться с отставанием от привычного графика, а часть, наоборот, с опережением.

С 14 по 16 ноября скорректируют график следующих пригородных поездов:

№ 6403 «Лиски — Воронеж-1 / о.п. Плехановская»,

№ 6404 «Воронеж-1 — Лиски»,

№ 6408 «Воронеж-1 — Лиски»,

№ 6417 «Лиски — Воронеж»,

№ 6418 «Воронеж-1 — Лиски»,

№ 6419 «Лиски — Воронеж»,

№ 6421 «Лиски — Воронеж»,

№ 6422 «Воронеж-1 — Лиски».

Узнать более подробную информацию об изменениях в расписании можно на сайте компании-перевозчика.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 8 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Разрешат ли в России онлайн-торговлю алкоголем и к чему это может привести
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
РЖД