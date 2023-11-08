09:11 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежской области временно изменится расписание восьми электричек
Корректировки будут действовать с 14 по 16 ноября.
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Из-за проведения ремонтных работ временно изменится расписание движения восьми электричек между Воронежем и Лисками. Об этом сообщает пресс-служба АО «ППК “Черноземье”. Изменения в расписании будут варьироваться от трех до 51-й минуты. Часть поездов будут двигаться с отставанием от привычного графика, а часть, наоборот, с опережением.
С 14 по 16 ноября скорректируют график следующих пригородных поездов:
№ 6403 «Лиски — Воронеж-1 / о.п. Плехановская»,
№ 6404 «Воронеж-1 — Лиски»,
№ 6408 «Воронеж-1 — Лиски»,
№ 6417 «Лиски — Воронеж»,
№ 6418 «Воронеж-1 — Лиски»,
№ 6419 «Лиски — Воронеж»,
№ 6421 «Лиски — Воронеж»,
№ 6422 «Воронеж-1 — Лиски».
Узнать более подробную информацию об изменениях в расписании можно на сайте компании-перевозчика.