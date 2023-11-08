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10:07 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму рассказали, как на Землю повлияло «кровавое» сияние

Мощная магнитная буря, спровоцировавшая «кровавое» сияние, не отразилась на Земле негативно.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил доктор физико-математических наук и заведующий лабораторией физики Солнца Крымской астрофизической обсерватории Юрий Цап. По его словам, красное сияние в небе появилось из-за сильных вспышек на солнце, выбросов корональных масс и последующих геомагнитных бурь.

Для большинства людей магнитные бури не представляют серьезной угрозы. При этом у некоторых людей могут наблюдаться скачки артериального давления, изменения настроения, раздражительность и нарушение сна.

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