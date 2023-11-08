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09:40 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Москве по техническим причинам задержали авиарейс HY602 до Ташкента

На период ожидания некоторые пассажиры рейса размещены в гостинице.

Источник: Uznews

Рейс HY602 Москва — Ташкент 7 ноября задержан по техническим причинам в аэропорту вылета (Домодедово). Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.

Отмечается, что специалисты авиакомпании ведут работы по подготовке воздушного судна к вылету. На период ожидания часть пассажиров рейса размещена в гостинице. Также пассажирам предоставлены компенсационные услуги.

В компании заверили, что сообщат информацию относительно времени вылета рейса.

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