09:40 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Москве по техническим причинам задержали авиарейс HY602 до Ташкента
На период ожидания некоторые пассажиры рейса размещены в гостинице.
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Рейс HY602 Москва — Ташкент 7 ноября задержан по техническим причинам в аэропорту вылета (Домодедово). Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.
Отмечается, что специалисты авиакомпании ведут работы по подготовке воздушного судна к вылету. На период ожидания часть пассажиров рейса размещена в гостинице. Также пассажирам предоставлены компенсационные услуги.
В компании заверили, что сообщат информацию относительно времени вылета рейса.