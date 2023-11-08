09:05 (мск), источник: АиФ Воронеж
Поезд Деда Мороза из Великого Устюга приедет в Воронеж 25 декабря
Передвижная резиденция отправится в путешествие по России 11 ноября.
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Поезд Деда Мороза приедет в Воронеж 25 декабря, об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Из Великого Устюга передвижная резиденция отправится 11 ноября. До 13 января Дед Мороз со Снегурочкой совершат путешествие по 85 городам России.
В каждом городе, где поезд сделает остановку, пройдет развлекательная праздничная программа. Приобрести билеты можно будет на официальном сайте РЖД.