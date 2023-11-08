08:54 (мск), источник: АиФ Уфа
Обновленный театр кукол в Уфе распахнет свои двери 23 декабря
В этот день зрителям покажут спектакль «Щелкунчик».
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Башкирский государственный театр кукол в Уфе после масштабной реконструкции распахнет свои двери 23 декабря. В этот день на сцене большого зала зрителям покажут спектакль «Щелкунчик».
Как сообщили в театре, эту постановку зрители смогут посмотреть 23, 24, 30 декабря в 12 и 15 часов, 31 декабря в 12 часов и 5, 6, 7, 8 января в 12, 15, 18 часов.
Напомним, что реконструкцию театра кукол начали в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура». Здесь построили большой зал на 300 мест и малый — на 150, который расположится в новом четырехэтажном пристрое. Кроме того, здесь откроют музей кукол, интерактивные студии, новые гримерные и мастерские. Перед самим зданием сейчас создают Аллею сказок, где появятся 16 фигур — миниатюрных вариантов больших достопримечательностей.
Объект входит в перечень юбилейных объектов к 450-летию столицы республики.